ГИБДД проверит «ужасающее состояние» отремонтированной улицы Чернышевского

Видео о недостатках дороги широко разошлось в Сети. Фото: скриншот видео «Якутия.Инфо»

Управление Госавтоинспекции МВД по Якутии обратило внимание на видеоролик, на котором автолюбитель зафиксировал ужасающее состояние недавно отремонтированной улицы Чернышевского.

Видео было размещено в телеграм-канале издания «Якутия.Инфо». На ролике видно, что местами на дороге выпирают люки. Есть места, где дорога стала проседать.

– Раз люк торчит, провалился. И вон опять пошло веселье. Люк опять торчит, машины весело его объезжают. И вон грядка люков, еще люк торчит, дорога рядом с ним провалилась. Хорошо в принципе дорогу сделали, качественно. Вот опять торчит посреди разметки. Ждем весны, когда всё это смоет и опять будем наслаждаться шикарными дорогами в Якутске, – язвит автор видео.

ГАИ направило в отношении содержателя дороги предостережение в ходе плановой проверки. Также в отношении АО «Водоканал» проводится внеплановое выездное обследование состояния улично-дорожной сети.

Напомним, что в 2022 году после укладки работы трубы городского канализационного коллектора качество восстановления дороги вызвали существенные нарекания. Тогда горожане сравнили асфальтирование с эпизодом из мультфильма «Тачки». «Водоканал» был оштрафован на 500 тысяч рублей.

Исправить все недочеты обещали в весенне-летний период 2023 года. Но подрядчик «Гордормостстрой» так и не смог приступить к работам. Глава города Евгений Григорьев неоднократно критиковал бездействие «Водоканала» и рекомендовал сменить нерадивого подрядчика.

На «Водоканал» был ранее дважды наложен административный штраф по представлению мэрии Якутска. Асфальтирование началось только с 15 июля и продолжалось до начала августа.

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