В Якутске с 15 июля по 5 августа перекроют улицу Чернышевского

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С 15 июля по 5 августа будет прекращено движение транспортных средств на участке улицы Чернышевского от дома №1/7а до кольцевой развязки Чернышевского — Покровский тракт.

График перекрытия:

– на участке от ул. Чернышевского, 1/7а до ул. Гастелло с 15 июля до 20 июля;

– на участке от ул. Гастелло до ул. Лизы Чайкиной с 20 июля до 26 июля;

– на участке от ул. Лизы Чайкиной до ул. Чернышевского, 74/8 ТРК «Азия» с 26 июля до 30 июля;

– на участке от ул. Чернышевского, 74/8 ТРК «Азия» до ул. Чернышевского, 80 с 30 июля до 1 августа;

– на участке от Чернышевского, 80 до кольцевой развязки ул. Чернышевского - Покровский тракт с 1 августа до 5 августа.

Напомним, что «Водоканал» планирует начать ремонт улицы Чернышевского с 15 июля — там должно быть восстановлено дорожное полотно после завершения укладки городского канализационного коллектора № 3.

Ранее «Водоканал» уже дважды был привлечен к административной ответственности за некачественный ремонт улицы Чернышевского. Также они еще не определили подрядную организацию и финансирование. С предыдущим субподрядчиком договор расторгнут.

– На сегодняшний день подрядная организация пока не определена, но потенциальным подрядчиком выступает ООО СК „Сэттэ“. Они готовы приступить и выполнить только свою часть работ. Проблема в финансовой составляющей. Сейчас мы ищем дополнительные средства на полное восстановление дорожной одежды. Работы должны начаться с 15 июля. Приблизительный срок дорожного ремонта — три недели, — говорил представитель ПАО «Водоканал».

Протяженность участка, где проведут замену асфальтирования, составляет порядка 1700 метров. Параллельно ПАО «Водоканал» и «Сахатранснефтегаз» будут укладывать трубы и привлекать подрядчика к восстановлению дороги. Вопрос ремонта улицы Чернышевского поставлен на личный контроль прокуратуры и руководства города Якутска.

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