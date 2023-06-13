«Нас такой ответ не устраивает». Мэр Якутска пригрозил штрафами «Водоканалу» из-за улицы Чернышевского

Фото: KP.RU

Евгений Григорьев раскритиковал АО «Водоканал» из-за бездействия и не надлежащим образом восстановленного дорожного полотна на улице Чернышевского после реконструкции городского коллектора №3, передает «Эхо столицы».

Представитель «Водоканала» сообщил, что подрядчик, АО «Гордормостстрой», не смог восстановить работу асфальто-бетонного завода или хотя бы внести ясность о приблизительных сроках его ввода.

На что мэр порекомендовал сменить подрядчика.

«У нас уже половина строительного сезона позади. И такое положение дел нас, а я сейчас говорю от лица всех горожан, проживающих в южном направлении, не устраивает. Если подрядчик не может запустить завод, поменяйте подрядчика», — ответил он.

И пригрозил штрафными санкциями. Управлению дорог и СЭГХ поручено начать претензионную работу в отношении АО «Водоканал».

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