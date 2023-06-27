«Водоканал» приступит к асфальтированию улицы Чернышевского во второй половине июля

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АО «Водоканал» сменит подрядчика и в следующем месяцев начнет асфальтирование на улице Чернышевского, сообщает администрация Якутска.

В 2022 году после укладки работы трубы городского канализационного коллектора качество восстановления дороги вызвали существенные нарекания. Тогда горожане сравнили асфальтирование с эпизодом из мультфильма «Тачки». «Водоканал» был оштрафован на 500 тысяч рублей.

Исправить все недочеты обещали в весенне-летний период 2023 года. Но подрядчик «Гордормостстрой» так и не приступить к работам. Озвученные дорожниками причины в администрации назвали сомнительными.

Глава города Евгений Григорьев неоднократно критиковал бездействие «Водоканала» и рекомендовал сменить нерадивого подрядчика. В начале июня правовой департамент возобновил судебно-претензионную работу.

Во вторник, 27 июня, во время общегородской планерки представитель «Водоканала» сообщил, что подрядчик дорожных работ будет сменен, и асфальтирование начнется во второй половине июля.

Мэр поручил ускорить работы и обозначать точные сроки проведения работ, так как улица Чернышевского имеет высокую значимость для южной части города.

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