Кадр из мультфильма «Тачки»

Смех и слезы вызвали у пользователей распространяемые в соцсетях и пабликах фотографии асфальтирования улицы Чернышевского в Якутске. Читатели сравнили новый асфальт с дорогой, которую ремонтировал главный герой мультфильма «Тачки» Молния МакКуин в городке Радиатор Спринг.

Напомним, герой мультика, которого заставили отремонтировать сломанную им дорогу, очень спешил на мировую гонку. И потому протащил асфальтоукладочную машину на максимальной скорости — за один час, не заботясь о качестве работы. В итоге асфальт у него вышел весь кривой и косой — на главном фото.

А вот такой результат вышел на улице Чернышевского в Якутске. Предлагаем вам самим посмотреть и сравнить.

Фото: YakutskNews

Фото: YakutskNews

Дорожное полотно здесь разломали, чтобы построить городской канализационный коллектор. Работы по восстановлению и асфальтированию должны были завершить до 25 сентября.

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