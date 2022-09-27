«Недостатки будут устранены за счет «Водоканала». Заммэра Якутска прокомментировал асфальтирование улицы Чернышевского, которую сравнили с мультиком «Тачки»

Фото: соцсети

В эти выходные в Якутске открыли проезд по улице Чернышевского, где завершился первый этап работ по прокладке нового городского канализационного коллектора № 3, сообщает пресс-служба городской администрации. Рассказываем, что с ней не так.

Дорога как из мультика «Тачки»

Работы велись на участке от шиномонтажки до кольцевой развязки Чернышевского и Покровского тракта. Работы начались в ноябре 2021 года и завершились 25 сентября. В понедельник АО «Водоканал», занимающееся строительством канализационного коллектора на улице, объявило об открытии дороги для движения транспорта.

Однако, горожане обратили внимание на некачественно выполненные работы, в частности довольно небрежно положенный асфальт. Фотографии новой дороги вызвали неоднозначную реакцию у горожан. Читатели сравнили новый асфальт с дорогой, которую ремонтировал главный герой мультфильма «Тачки» Молния МакКуин в городке Радиатор Спринг.

Фото: кадр из мультфильма "Тачки"

Напомним, герой мультика, которого заставили отремонтировать сломанную им дорогу, очень спешил на мировую гонку. И потому протащил асфальтоукладочную машину на максимальной скорости — за один час, не заботясь о качестве работы. В итоге асфальт у него вышел весь кривой и косой.

«Дефекты видно даже невооруженным глазом»

По словам замглавы Якутска Антона Алексеенко, несмотря на возникавшие в ходе строительства объекта сложности у подрядчиков, АО «Водоканал» завершил первый этап работ до «кольца».

Однако, он признал, что качество выполненных работ, действительно, вызывает нарекания.

Фото: соцсети

– Некоторые дефекты видно даже невооруженным глазом, без инструментального контроля. По всем выявленным недостаткам восстановления дороги будут оформлены акты с предписанием об устранении за счет АО «Водоканал». Что технически возможно, то устранят в этом году, – уточнил чиновник.

Алексеенко подчеркнул, что первейшая задача – восстановление проезда автотранспорта, выполнена.

– Мы будем вести плановый мониторинг состояния дорожного полотна на этом участке улицы Чернышевского и в зимнее время. Весной будут проведены необходимые работы по ремонту асфальтового покрытия по всем выявленным сегодня и за предстоящую зиму дефектам, – добавил заммэра.

Работы продолжатся осенью и закончатся летом 2023 года

Напомним, что после ремонта улица Чернышевского должна быть расширена до четырех полос. По словам Алексеенко, перед расширением необходимо решить вопрос с полным или частичным изъятием 20 земельных участков, попадающих в зону расширения проезжей части.

Кроме того, нужно запланировать в бюджете средства на изыскательские работы, разработать проектно-сметную документацию и прохождение государственной экспертизы. Все это запланировано на 2023-24 годы. А только затем проект реконструкции Чернышевского включат в нацпроект «Безопасные качественные дороги» с федеральным и республиканским финансированием.

Что касается дальнейших работ на улице Чернышевского, то они будут продолжены в ближайшее время и закончатся летом следующего года. Они будут вестись от кольцевой развязки до улицы Автодорожной.

По данным АО «Водоканал», общий объем финансирования республиканской программы строительства объектов водоснабжения и водоотведения города составляет 3,1 миллиарда рублей. Их них три миллиарда рублей — внебюджетные средства, 68,2 миллиона рублей — средства АО «Водоканал».

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