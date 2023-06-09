Что происходит со строительством Ленского моста

Фото: Группа ВИС

Проектная документация второго этапа строительства Ленского моста скорректирована и отправлена в ФАУ «Главгосэкспертиза России», сообщает группа «ВИС».

Отмечается, что корректировка произошла в целях оптимизации стоимости капитальных затрат. Для ускорения старта проекта был выделен второй этап, включающий русловую часть моста и правобережный подход к нему.

Также продолжается работа над проектом третьего этапа строительства, в рамках которого пройдут работы на левом берегу Лены (там, где находится Якутск).

По словам члена Совета директоров Группы «ВИС» Сергея Ромашова, они провели большую работу по поиску оптимальных проектных решений, касающихся русловой части моста и подхода к нему с правого берега Лены.

– Корректировка проведена в части уменьшения длины эстакады с учётом сохранения водопропускной способности отверстия моста, сокращения количества свай под фундаменты опор эстакад, уменьшения высоты и ширины земляного полотна насыпи. Всё это позволило значительно сократить затраты на строительство. Точная стоимость капитальных затрат по направленному на рассмотрение второму этапу будет определена по результатам прохождения госэкспертизы.

К работе были привлечены гидрологи МГУ им. М.В. Ломоносова, эксперты Государственного гидрологического института, ведущего научного центра России по проблемам гидротехнического строительства и эксплуатации гидротехнических объектов – Всероссийского научно-исследовательского института гидротехники имени Б.Е. Веденеева

Определены основные проектные решения, включая трёхпилонную вантовую конструкцию моста, протяжённость мостового перехода – 4,6 км, расчётный автомобильный трафик – свыше 5000 автомобилей в сутки. Общая протяжённость новой транспортной инфраструктуры составит около 15 км.

Ранее сообщалось, что власти Якутии хотят оптимизировать проект Ленского моста, для этого с экспертами Главгосэкпертизы рассмотрена новые технические решения строительства.

Отмечается, что работы по строительству моста ведутся поэтапно. На данный момент ведутся работы по переустройству сетей электроснабжения на правом берегу.

Проектная документация основного этапа строительства Ленского моста находится на рассмотрении экспертов государственной экспертизы. Ее планируется получить в третьем квартале 2023 года. Третьим этапом пойдет строительство на левом берегу. Сроки не уточняются, но, видимо, это произойдет не раньше следующего года.

Изменились сроки строительства мостового перехода через реку Лена – теперь его планируют завершить к концу 2027 года. Ранее сообщалось, что Ленский мост начнет свою работу уже в 2023 году. Затем этот срок сдвинулся на 2025, а теперь и на 2027 год.

Проект Ленского моста, чья стоимость выросла до 176 миллиардов рублей, будет пересмотрен. Изменения коснутся как стоимости, так и конструктивных решений объекта. Итоговая стоимость будет известна после заключения госэкспертизы.

Самый сложный вопрос – это источники финансирования, которые до сих пор не определены. Федеральный Минфин предлагал снизить долю своего участия до 30%, но глава Якутии Айсен Николаев настаивал, чтобы государство выделило не менее 50%.

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