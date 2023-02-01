Названы новые сроки строительства Ленского моста в Якутии

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Мостовой переход через реку Лена планируют построить в Якутии до конца 2027 года, сообщил в интервью «Известиям» глава Якутии Айсен Николаев.

Он отметил, что для этого необходимо правильное планирование работ и привлечение крупных подрядчиков

– Такой мост нельзя построить ни за год, ни за два. Проект не имеет аналогов в мировом мостостроении. При правильном планировании работ и привлечении крупных компаний-подрядчиков, в том числе с мировым именем, мост может быть построен уже до конца 2027 года, — сказал Николаев.

В настоящее время власти региона ждут, когда объект еще раз пройдет оценку в правительстве и получит заключение госэкспертизы.

Отметим, ранее сообщалось, что Ленский мост начнет свою работу уже в 2023 году. Затем этот срок сдвинулся на 2025, а теперь и на 2027 год.

Напомним, что проект Ленского моста, чья стоимость выросла до 176 миллиардов рублей, будет пересмотрен. Изменения коснутся как стоимости, так и конструктивных решений объекта. Итоговая стоимость будет известна после заключения госэкспертизы.

Ранее предложение Якутии по федеральному финансированию строительства моста через реку Лену поддержали в Совете Федерации.

— Вопрос, с которым мы пока не определились: сколько и кто будет финансировать. Есть мнение, чтобы Министерство финансов РФ финансировало треть, а остальные 66% — Якутия. Мы говорим по-другому: 50% — федеральный бюджет и 50% — республиканский. Вокруг этого идет активная дискуссия, — говорил глава республики.

Напомним, федеральный Минфин предлагал снизить долю своего участия до 30%, но глава Якутии Айсен Николаев настаивал, чтобы государство выделило не менее 50%.

Проект строительства моста через реку Лену включен в постановление Совета Федерации с рекомендацией софинансирования строительства в размере не менее 50 процентов из федерального бюджета.

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