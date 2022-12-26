Власти Якутии настаивают на 50% финансировании Ленского моста

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Глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что вокруг финансирования строительства мостового перехода через Лену до сих пор ведутся дискуссии. Об этом он сообщил на пресс-конференции 25 декабря.

По его словам, предложение Якутии по федеральному финансированию строительства моста через реку Лену поддержали в Совете Федерации.

— Вопрос, с которым мы пока не определились: сколько и кто будет финансировать. Есть мнение, чтобы Министерство финансов РФ финансировало треть, а остальные 66% — Якутия. Мы говорим по-другому: 50% — федеральный бюджет и 50% — республиканский. Вокруг этого идет активная дискуссия, — отметил глава республики.

Напомним, федеральный Минфин предлагал снизить долю своего участия до 30%, но глава Якутии Айсен Николаев настаивал, чтобы государство выделило не менее 50%.

Проект строительства моста через реку Лену включен в постановление Совета Федерации с рекомендацией софинансирования строительства в размере не менее 50 процентов из федерального бюджета.

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