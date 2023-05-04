Строительство Ленского моста в Якутии хотят оптимизировать

Фото: Группа ВИС

Власти Якутии хотят оптимизировать проект Ленского моста, для этого с экспертами Главгосэкпертизы рассмотрена новые технические решения строительства.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии, за последний месяц проект Ленского моста дважды обсуждался на уровне вице-премьера Марата Хуснуллина, проведено совещание с руководством Минфина России, а также в конце апреля с рабочим визитом Якутск приехал заместитель руководителя ФАУ «Главгосэкспертиза России» Михаил Каменских.

– В рамках визита экспертов осмотрена территория под строительство мостового перехода, а также определены технические решения, позволяющие оптимизировать стоимость строительства, – говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по строительству моста ведутся поэтапно. На данный момент ведутся работы по переустройству сетей электроснабжения на правом берегу.

Проектная документация основного этапа строительства Ленского моста находится на рассмотрении экспертов государственной экспертизы. Ее планируется получить в третьем квартале 2023 года. Третьим этапом пойдет строительство на левом берегу. Сроки не уточняются, но, видимо, это произойдет не раньше следующего года.

Ранее сообщалось, что изменились сроки строительства мостового перехода через реку Лена – теперь его планируют завершить к концу 2027 года. Ранее сообщалось, что Ленский мост начнет свою работу уже в 2023 году. Затем этот срок сдвинулся на 2025, а теперь и на 2027 год.

Проект Ленского моста, чья стоимость выросла до 176 миллиардов рублей, будет пересмотрен. Изменения коснутся как стоимости, так и конструктивных решений объекта. Итоговая стоимость будет известна после заключения госэкспертизы.

Самый сложный вопрос – это источники финансирования, которые до сих пор не определены. Федеральный Минфин предлагал снизить долю своего участия до 30%, но глава Якутии Айсен Николаев настаивал, чтобы государство выделило не менее 50%.

Проект строительства моста через реку Лену включен в постановление Совета Федерации с рекомендацией софинансирования строительства в размере не менее 50 процентов из федерального бюджета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Минтранс Якутии: «Окончательная стоимость Ленского моста определится после госэкспертизы» (подробнее)

Стоимость Ленского моста, который подорожал до 176 миллиардов рублей, будет снижена (подробнее)

Названы новые сроки строительства Ленского моста в Якутии (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.