Стоимость Ленского моста, который подорожал до 176 миллиардов рублей, будет снижена

Фото: ВИС

Восьмая концессионная компания, которая принадлежит подрядной группе ВИС, Сбербанку и «Ростеху», расторгла договор на экспертизу проектной документации Ленского моста. Об этом сообщает РБК.

Это означает, что проект Ленского моста, чья стоимость выросла до 176 миллиардов рублей, будет пересмотрен. Изменения коснутся как стоимости, так и конструктивных решений объекта.

По словам министра транспорта и дорожного строительства Якутии Владимира Сивцева, после оптимизации стоимости концессионер планирует снова подать проект на экспертизу до конца 2022 года. Однако, чиновник не уточнил, насколько планируется снизить стоимость.

Чтобы снизить цену масштабного объекта, предполагается использовать промышленные мощности Якутии для изготовления железобетонных конструкций.

Напомним, что глава Якутии Айсен Николаев заявлял, что техническая документация проекта Ленского моста, стоимость которого выросла до 176 миллиардов рублей, будет пересмотрена. После изменения проектно-сметной документации расходы на возведение объекта не должны превысить 120 миллиардов рублей без НДС.

По словам главы Якутии, после изменения стоимости проекта будет снова обсуждаться вопрос о федеральном финансировании. Власти региона продолжают настаивать на 50% федерального финансирования.

В 2020 году стоимость проекта оценивалась в 83,4 миллиарда рублей. На таких условиях правительство Якутии и «Восьмая концессионная компания» в 2020 году подписали концессионное соглашение на строительство моста. А в 2021 году цена неожиданно снизилась до 68,5 миллиарда рублей.

При этом Николаев в апреле говорил, что стоимость строительства мостового перехода через реку Лену возрастет из-за роста цен на стройматериалы.

Это «КП – Якутия» подтверждал и министр транспорта Якутии Владимир Сивцев, уточняя, что суммы, указанные в пятилетнем плане дорожных работ, могут измениться, когда будет определена окончательная стоимость объекта. Но цена строительства «будет однозначно выше предварительной стоимости, рассчитанной в 2019 году».

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