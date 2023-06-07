Власти Якутии снова направили в Главгосэкспертизу проект Ленского моста

Фото: правительство Якутии

Власти Якутии повторно направили на экспертизу проект Ленского моста, сообщил глава республики Айсен Николаев. В проект были внесены корректировки, но в целом эксперты высказались в пользу существующего проекта вантового моста.

«Принято принципиальное решение [вице-премьером РФ] Маратом Хуснуллиным, что мы должны переделать проектно-сметную документацию в части оптимизации тех или иных решений, не влияющих на безопасность самих конструкций. На прошлой неделе проект моста официально пошел на Главгосэкспертизу, которая должна дать окончательный вердикт по характеристикам и сметной стоимости моста», – рассказал Николаев.

Отметим, что Ленский мост должен обеспечить круглосуточное сообщение 80% населения Якутии. Для этого планируется построить почти 15-километровый мост, который сможет пропускать более 6 тысяч автомобилей в сутки. Проект заложен в плане дорожного строительства России 2023-2027 годов.

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