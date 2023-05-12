Обманули и мать. Подробности мошенничества с пенсионеркой в Якутске

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Стали известны новые подробности нашумевшей аферы, где мошенники под видом сотрудников Центробанка убедили 67-летнюю жительницу Якутска перевести им около 9,5 миллионов рублей.

Напомним, целую неделю, с 28 апреля по 5 мая, несчастная женщина «спасала» свои деньги, оформляя кредиты в разных банках и переводя деньги аферистам. За все это время ей ни разу не пришло в голову сообщить об этом родным и друзьям. Только после перевода 9,5 миллионов рублей, она поняла, что стала жертвой обмана и 11 мая обратилась в полицию.

Как сообщает МВД по Якутии, оказалось, что в этот период обманули и 90-летнюю мать заявительницы. Аферисты также обработали старую женщину в период майских выходных.

Если с дочерью у них сработала схема от имени лжесотрудников ФСБ и Центробанка, то 90-летнюю женщину напугали тем, что ее дочь попала в ДТП и, действуя от имени лжесотрудников правоохранительных органов, выманили у престарелой женщины порядка 900 000 рублей.

– 67-летняя дочь не думала, что ее обманывают, более того похоже, что женщину увлек процесс обмана. Так как, она думала, что выполняет какую-то важную миссию, как в кино, – говорится в сообщении.

Преступники держали её на постоянной связи и сопровождали до момента отправки наличных. Самое печальное, что муж женщины не обратил внимание на странное поведение тещи и жены, так как был сильно занят в эти дни. Только увидев графики платежей от банков, он понял, что жена стала жертвой мошенников.

Напомним, что сотрудники банков и правоохранительных органов не предлагают перевести деньги на «безопасные» счета, оформить «встречные кредиты» и установить специальные программы. Это делают только мошенники.

Несмотря на постоянные предупреждения МВД, тысячи человек становятся жертвами дистанционных аферистов, которые похищают у них накопления и заставляют брать кредиты. Только за 2022 год якутяне обогатили преступников на сумму более 255 миллионов рублей.

Узнайте, как работают самые популярные схемы обмана и не попадайтесь на уловки мошенников. Например, в Якутии мошенники прикрываются допросом в МВД для выманивания денег.

А еще можете послушать, как находчивый якутянин общался с аферистами и не дал себя обмануть, а наоборот, затроллил собеседника.

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