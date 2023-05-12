Неделю переводила деньги. Пенсионерка из Якутска отдала мошенникам 9,5 миллиона рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

На днях в Якутске произошел очередной случай дистанционного мошенничества. Возможно, СМИ не обратили бы внимания, но их поразила сумма, на которую «нагрели» жертву – 9,5 миллионов рублей. И хотя, якутяне регулярно переводят большие суммы преступникам, это, пожалуй, своеобразный рекорд.

Как рассказали «КП – Якутия» в пресс-службе МВД республики, пенсионерка клюнула на достаточно распространенную схему, когда мошенники выдали себя за сотрудников Центробанка.

Жертву взяли на испуг, убедив ее, что неизвестные лица получили доступ к ее счетам и оформляют кредит для перевода за границу. Чтобы обезопасить свои деньги, необходимо действовать на опережение и самой взять кредиты, а затем отправить деньги на «безопасный счет». Как видим, достаточно старая схема обмана, но пенсионерка поверила мошенникам.

Целую неделю, с 28 апреля по 5 мая, несчастная женщина «спасала» свои деньги, оформляя кредиты в разных банках и переводя деньги аферистам. За все это время ей ни разу не пришло в голову сообщить об этом родным и друзьям. Только после перевода 9,5 миллионов рублей, она поняла, что стала жертвой обмана и 11 мая обратилась в полицию.

Напомним, что сотрудники банков и правоохранительных органов не предлагают перевести деньги на «безопасные» счета, оформить «встречные кредиты» и установить специальные программы. Это делают только мошенники.

Несмотря на постоянные предупреждения МВД, тысячи человек становятся жертвами дистанционных аферистов, которые похищают у них накопления и заставляют брать кредиты. Только за 2022 год якутяне обогатили преступников на сумму более 255 миллионов рублей.

Узнайте, как работают самые популярные схемы обмана и не попадайтесь на уловки мошенников. Например, в Якутии мошенники прикрываются допросом в МВД для выманивания денег.

А еще можете послушать, как находчивый якутянин общался с аферистами и не дал себя обмануть, а наоборот, затроллил собеседника.

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