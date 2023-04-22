«Я хочу тебе спеть». Мошенник позвонил жителю Якутии, но такой реакции он не ожидал

Фото: Мария ЛЕНЦ

Телефонные мошенники каждый день обманывают якутян, то предлагая вложиться в сомнительные инвестиции, то сообщая, что их средства в опасности и нужно перевести деньги на «безопасные счета».

Несмотря на постоянные предупреждения МВД, тысячи человек становятся жертвами дистанционных аферистов, которые похищают у них накопления и заставляют брать кредиты. Только за 2022 год якутяне обогатили преступников на сумму более 255 миллионов рублей.

Но иногда внимательные жители распознают мошенников и не упускают случая, как говорится, хорошенько потроллить. Предлагаем вам послушать, как мошенник пытался развести мужчину, но тот хорошенько над ним поиздевался, продемонстрировав при этом не только отменное чувство юмора, но и прекрасные вокальные данные.

Разговор начинается с отвлеченного вопроса, мошенник пытается имитировать звонок под опросы, но потом начинает забрасывать удочку про инвестиции. Ушлый автор аудиозаписи мгновенно это просекает и начинает развлекаться. Да что там говорить, лучше послушайте сами.

Кстати, «КП – Якутия» узнала, как работают самые популярные схемы обмана и как не попасться на уловки мошенников. Например, в Якутии мошенники прикрываются допросом в МВД для выманивания денег

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Эпидемия мошенничества. Как и почему жители Якутии каждый день теряют миллионы рублей (подробнее)

В Якутске появилась схема мошенничества с «растаможиванием авто из Японии» (подробнее)

«В случае неявки будет привод». В Якутии мошенники прикрываются допросом в МВД для выманивания денег (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.