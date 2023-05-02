«Ты же вчера был Денисом». Находчивый якутянин продолжает издеваться над телефонными мошенниками

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Телефонные мошенники каждый день обманывают якутян, но с этим парнем им не совладать.

«КП-Якутия» уже писала, как находчивый житель Якутии не только «потроллил» дистанционных аферистов, но и спел им песню на якутском языке. Видимо, мошенники продолжают досаждать парню, поэтому он решил вновь прибегнуть к своему излюбленному методу. Надо сказать, от мощного горлового пения собеседник парня ретировался в спешном порядке. Послушайте сами.

Несмотря на постоянные предупреждения МВД, тысячи человек становятся жертвами дистанционных аферистов, которые похищают у них накопления и заставляют брать кредиты. Только за 2022 год якутяне обогатили преступников на сумму более 255 миллионов рублей. Узнайте, как работают самые популярные схемы обмана и не попадайтесь на уловки мошенников.

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