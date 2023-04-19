«В случае неявки будет привод». В Якутии мошенники прикрываются допросом в МВД для выманивания денег

Об очередной новой схеме аферистов рассказали в МВД Якутии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Якутии начали получать звонки и СМС с приглашением на допрос в МВД региона. В пресс-службе ведомства предупредили, что так действуют мошенники.

Угрозами проблем с полицией мошенники пытаются обманным путем завладеть личными данными, данными платежных карт или заставить жертву перевести деньги.

Пример сообщения от мошенников. Источник: МВД Якутии

В полиции города Якутска «КП – Якутии» рассказали, что злоумышленники просят доверчивых граждан принести с собой характеристику с места работ, паспорт, личные вещи. Правоохранительные органы так не действуют.

– Если вас действительно вызывают в полицию, то это происходит по повестке, которая передается лично либо сотрудник полиции приезжает к вам лично. Во всех случаях граждане могут позвонить в дежурную часть отдела полиции, чтобы уточнить действительно ли такой человек работает в органах, – рассказал начальник ОРХСИССРиИР Му МВД «Якутское» Егор Чемезов.

В ведомстве призывают не реагировать на подобные уведомления, не перезванивать по указанному номеру телефона и не передавать незнакомым лицам конфиденциальную информацию.

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