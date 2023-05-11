Мошенники украли у 82-летней старушки из Якутска все деньги, которые она откладывала на похороны

Фото: Евгения ГУСЕВА

Как-то вечером 82-летней жительнице Якутска позвонила неизвестная женщина. Звонившая представилась следователем Соколовой и огорошила бабушку сообщением, что ее дочь стала виновницей ДТП.

Якобы она переходила дорогу в неположенном месте. И теперь ей грозит от двух до пяти лет лишения свободы. Далее «следователь Соколова» передала телефон «дочери» пенсионерки.

Отчаянный плач в трубке напугал старушку. Страшно переживая за дочь, она без раздумий согласилась отдать все свои сбережения — 260 тысяч рублей, которые она откладывала на похороны.

Через несколько минут в квартиру пенсионерки постучался мужчина-курьер, которому она передала всю сумму. После этого «следователь» заблокировала ее номер и перестала выходить на связь.

МВД по Якутску предупреждает, что участились случаи телефонного мошенничества в отношении пенсионеров и лиц пожилого возраста, аферисты используют схему «Ваш родственник попал в ДТП». Граждан просят быть бдительными.

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