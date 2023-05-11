Где-то спад, где-то подъем воды. Какая ситуация с паводком в Якутии на малых реках

Село Ерт Горного района на 7 мая. Фото: администрация района

В Горном, Мегино-Кангаласском и Намском районах, где в эти дни наблюдалось частичное подтопление населенных пунктов, продолжается снижение уровней воды.

Об этом заявил на брифинге заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Эдуард Пихтин.

По его словам, в селе Ерт Горного района в зоне подтопления остаются пять многоквартирных домов и четыре социальных объекта - спортзал, квартальная котельная, детский сад, многофункциональный культурно-административный центр. Однако уровень воды продолжает снижаться. Снижение также наблюдается в селах Бясь-Кюель, Магарас, Бердигестях.

Напомним, что в Горном районе был введен режим ЧС в связи с разливом паводковых вод.

В Намском районе у села Хонгор-Бие тоже идет спад. В Мегино-Кангаласском улусе – у сел Бедимя, Хорообут, Табага. В селе Хочо вода пока стоит, в зоне подтопления - 16 дворов.

При этом угрожающая ситуация возникает в Кобяйском, Вилюйском и Верхневилюйском улусах, где уровни воды, напротив, повышаются. Отмечается, что в период вскрытия реки Вилюй максимальные уровни на участке Сюльдюкар — Нюрба — Вилюйск ожидаются на 0,5 -1,0 м выше средних многолетних значений.

Это связано с гидрологической обстановкой в бассейне реки Вилюй, ожидаемыми синоптическими условиями, а также увеличением сброса воды из Вилюйской ГЭС с 12 мая. Вода может выйти на пойму и затопить пониженные участки населенных пунктов, расположенных на береговой зоне реки Вилюй.

По состоянию на 11 мая, нижняя кромка ледохода на реке Лене достигла населенного пункта Витим Ленского района. Протяженность — 121 км.

До участка Покровск — Якутск, по прогнозам, ледоход достигнет 16-19 мая, норма — 18 мая. А в районе поселка Кюсюр — в конце мая.

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