В четырех селах Якутии уровень воды начал спадать, но режим ЧС все еще сохраняется

В затопленных селах Якутии наблюдается снижение уровня воды. Фото: администрация Горного района

Наблюдается общий спад уровня воды в селах Бясь-Кюель, Ерт, Магарас и Бердигестях, но критическая ситуация еще сохраняется, сообщает администрация Горного района.

Фото: администрация Горного района

Вода постепенно отступает, но некоторые дворы все еще остаются затопленными.

– В селе Бясь-Кюель от газоснабжения отключено 4 жилых дома, в Бердигестяхе – 1. Отселенные граждане продолжают жить у родственников. Ведется круглосуточное дежурство, население в зонах возможного затопления оповещено, – передает пресс-служба района.

Фото: администрация Горного района

Напомним, 6 мая глава Горного района ввел режим повышенной готовности в связи с разливом малых рек Хаар Балаган, Дьуктуенэ и Чакыя. На следующий день частично подтопленными оказались Ерт и Магарас, жителей которого эвакуировали. Тогда же 7 мая режим ЧС был объявлен по всему району.

Как отчитался руководитель Госкомобеспечения Дмитрий Лепчиков, в Горном районе подтоплено 6 жилых и 6 многоквартирных домов, 45 дворовых территорий. По родственникам отселены 70 граждан, из них 31 детей. От пункта временного размещения они отказались.

Фото: администрация Горного района

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