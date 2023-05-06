В селе Ерт Горного района Якутии ввели режим ЧС

Фото: «Сила труда»

В селе Ерт Горного района введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил оперштаб Якутии в своем телеграм-канале.

Уровень воды здесь за четыре часа поднялся на 18 см и превысил опасную отметку.

В зоне затопления оказались дворовые территории спортивного зала, МФКАЦ, двух жилых домов, в которых проживает 18 человек, в том числе 10 детей, а также территория котельной.

Жильцы переехали к родственникам, за помощью в пункт временного проживания не обращались.

Квартальная котельная отключена, оборудование демонтировали.

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