«Живем теперь на острове». Какие села в Якутии сидят без дорог

Дорога в Танду. Фото: соцсети

В Якутии полным ходом идет весенний паводок, дороги размыло, и некоторые села лишились автотранспортной связи.

Редакция «КП — Якутия» обзвонила несколько наслегов и узнала, как у них сейчас обстоят дела.

Усть-Алданский район

Танда: речки вышли из берегов и размыли дорогу в нескольких местах. Трудности возникли где-то с 8 мая. Жители пользуются стыковочными рейсами: из села отправляются на тракторе, из районного центра, села Борогонцы, им навстречу также выезжает трактор. Так и ездят.

Через Танду дорога пролегает и в другие села района.

Тит-Ары: те, кому нужно выехать позарез, идут пешком в Танду. Также можно добраться на квадроцикле или тракторе. Машины не ездят. Связи нет около недели.

Бярийе оказалось практически со всех сторон окружено водой. Селяне шутят, что они теперь живут на острове. Переправляются на лодке. При этом они не падают духом, так как такое происходит каждый год с конца апреля — начала мая и они уже привыкли. И даже удивляются нашему звонку, типа: а что тут такого? Пользуясь случаем, жители наслаждаются охотой на уток.

Ленский

Беченча: здесь дорогу разломали большегрузы. Проблемы с автотранспортной связью начались в конце апреля. На месте работает подрядчик. А вчера вдобавок речка вышла на дорогу. Сегодня должны там все проверить.

Намский

Ергелех: вода размыла дорогу, но машины, в принципе, ездят.

Также днем ранее, 10 мая, оперштаб Якутии сообщил о закрытии автодорог Ымыяхтах — Тон Бас, Намцы — Хонгор Биэ в Намском районе. Но дозвониться до администраций наслегов нам не удалось.

Горный

По информации оперштаба, закрыты дороги в села Кептин и Дикимдя. Там нам тоже не ответили на звонки.

Кобяйский

Кроме того, размыта автодорога «Кобяй» на 52, 59, 67 км. Она связывает Кобяйский район с центральной частью Якутии. Отмечается, что идет спад уровня воды. На место выехали специалисты.

Где уже восстановили размытые дороги

Это села Харбалах в Таттинском районе и Кемпендяй в Сунтарском.

Напишите нам, где еще в Якутии размыло дорогу и селяне остались без автотранспортной связи.

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