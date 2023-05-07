В Горном районе Якутии ввели режим ЧС из-за паводка

Село Ерт на 7 мая. Фото: администрация Горного района

7 мая на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли решение о введении режима ЧС на территории Горного района. Об этом сообщает глава района Никита Андреев.

На текущий момент режим ЧС объявлен уже в трех населенных пунктах – селах Ерт, Бяс-Кюель и Магарас. В них подтоплены жилые дома, социальные объекты, одна котельная и хозяйственные постройки.

Село Ерт на 7 мая. Фото: администрация Горного района

В Ерт подтоплено шесть многоквартирных домов, отселено 48 жильцов, в Магарасе – три дома, отселено восемь жителей, в Бясь-Кюеле – три дома, отселено восемь жителей. Произведен отгон скота на отдаленные территории. Количество подтопленных дворов уточняется, но на утро 7 мая их было больше 20.

Кроме домов и дворов вода также подтопила дороги. Например, в районе Бясь-Кюель на двух участках республиканской дороги «Кобяй» имеется подтопление и размыв. Продолжается поднятие уровня воды на муниципальной дороге «Орто-Сурт-Кептин». Там в четырех местах имеются разрывы дороги.

Село Ерт на 7 мая. Фото: администрация Горного района

Глава района отметил, что ведется работа по составлению списков пострадавших:

– Совместно с Управлением соцзащиты Минтруда республики будем проводить работу по началу выплат пострадавших жителям улуса

Также наблюдается повышение уровня воды в Бердигестяхе (районный центр), хотя пока до критической нормы есть резерв.

Как сообщалось ранее, сложная гидрологическая обстановка сохраняется в трех селах Горного района Якутии. По данным на 8:00 утра 7 мая, подтоплено 4 дома и 21 двор в селах Ерт, Бясь-Кюель и Магарас.

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