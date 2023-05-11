В Якутии селам на берегу реки Вилюй может грозить затопление

Фото: ЯСИА

В период вскрытия реки Вилюй максимальные уровни на участке Сюльдюкар — Нюрба — Вилюйск ожидаются на 0,5 -1,0 м выше средних многолетних значений, сообщает Якутское УГМС.

Это связано с гидрологической обстановкой в бассейне реки Вилюй, ожидаемыми синоптическими условиями, а также увеличением сброса воды из Вилюйской ГЭС с 12 мая.

Вода может выйти на пойму и затопить пониженные участки населенных пунктов, расположенных на береговой зоне реки Вилюй.

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