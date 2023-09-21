«Ты чо, борец за справедливость?». Репортаж, как хозяева «наливаек» в Якутске реагируют на антиалкогольные рейды

Пива настолько много, что оно не помещается даже на складах. Фото: KP.RU

20 сентября мэрия Якутска начала мониторинг лжекафе и наливаек, которые должны были закрыться с 1 сентября. Речь о закрытии или штрафах пока не идёт, только мониторинг и вручение уведомлений.

Напомним, что в Якутске с 1 сентября в рамках борьбы с лжекафе общепитам запрещено торговать алкоголем, если их площадь меньше 75 квадратных метров. Также нельзя торговать алкоголем на расстоянии 300 метров от образовательных учреждений, от детских садов — 200 метров. Для общепита: от образовательных учреждений — 50 метров, от лабораторий, салонов красоты и спа-центров — 15 метров. Замер проводится по прямой, а не по шаговой доступности — от входа до входа.

Планировалось, что в столице республики закроются более 60 баров и кафе, торгующих алкоголем. 1 сентября, как и ожидалось, большинство заведений из списка и не подумали закрываться. Впрочем, многие владельцы заведений все же серьезно отнеслись к новым правилам – достаточно только вспомнить пример известной в городе сети алкоточек «У Бати».

О демонтаже оборудования заведения сообщил 11 сентября сопредседатель Народного фронта Якутии Дмитрий Паньков. Но трех дней не прошло, как пивбар «У Бати» просто открылся в новом месте, буквально в нескольких шагах от старого. Теперь его соседями стали букмекерская контора и Сахатеатр. Но теперь никакого нарушения закона – площадь торгового зала превышает искомые 75 кв.м.

«Бар временно закрыт на ремонт»

Группа из сотрудников Окружной администрации, общественников и журналистов посетила заведения в 202-м и 203-м микрорайонах. Оказалось, что некоторые бары уже закрыты. Это бар-магазин «Пивчик» в 203 микрорайоне и магазин «У Бати» в 202 микрорайоне. Заботливо приклеенное объявление извещает покупателей, что пиво можно купить в другом месте.

Владельцы бара известили о своем закрытии грустным смайликом на объявлении. Фото: KP.RU

Заботливо приклеенное объявление извещает покупателей, что пиво можно купить в другом месте. Фото: KP.RU

«Бар для хоббитов»

Владельцы алкоточек лихорадочно расширяют свои торговые помещения. Например, в баре «Визит» спешно соорудили второй этаж, наподобие мансарды. Здесь, типа, будет находиться бар. Их не смущает, что потолок настолько низкий, что даже человек среднего роста вынужден стоять, нагнувшись. Главное – формально закон не нарушен и можно, как и раньше, торговать алкоголем после 20:00 (после этого времени в официальных алкомаркетах продажа алкоголя и пива запрещена – прим.ред).

Высота помещения такая, что человек среднего роста вынужден стоять согнувшись в три погибели. Фото: KP.RU

В основном сотрудники и владельцы алкоточек достаточно спокойно реагировали на вручение уведомлений. Но такая реакция была не у всех…

«Сусанна Рожина тоже снимала и в тюрьме сидит»

Очень эмоционально на видеосъемку, которую вели журналисты, отреагировали владельцы «Пивовара». По словам хозяйки заведения, ее пивбар попал в список «наливаек», которые должны закрыться, ошибочно, так как торговая площадь превышает 75 кв.м. Она отказалась получать уведомление на руки.

Очень эмоционально на видеосъемку отреагировали владельцы «Пивовара». Фото: KP.RU

Женщина, приехавшая на огромном белом внедорожнике, несколько раз повторила, что у нее все в порядке с документами. Насчет документов не нам решать, но судя по машине, дела у «Пивовара» идут очень хорошо. Просто блестяще.

Ее спутник вел себя куда агрессивнее, запрещая журналистам вести съемку. Перепалка велась на улице возле искомого пивбара. Мужчине, видимо, никто не рассказал, что улица является общественным местом и разрешения на съемку можно не запрашивать. Парочка тут же обвинила присутствующих представителей СМИ в продажности и исполнении «заказухи».

– Ходили уже тут несколько, в тюрьме уже сидят. Что Сусанна Рожина что Тоскин…

Для несведущих поясним, что речь идет о скандальном блогере Сусанне Рожиной, прославившейся своим неоднозначным участием в алкорейдах. А Дьулустан Тоскин – это сотрудник Административной комиссии Якутска, обвиненный в получении «антиковидных» взяток от предпринимателей.

В какой-то момент страсти так накалились, что мужчина выбил телефон из рук корреспондента «КП – Якутия». Слава богу, гаджет не пострадал. Присутствующий полицейский едва смог пресечь дальнейшее нападение. А ведь это уже уголовная статья – воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов (ст. 144 УК РФ).

Парочка также прозрачно намекала на свои связи, которые быстро решат все проблемы. Напомним, что за аналогичное «крышевание» алкобарыг в Нерюнгри были осуждены несколько высокопоставленных полицейских. Надеемся, правоохранительные органы сделают свои выводы.

Что делать предпринимателю, если он не согласен с включением в список «наливаек»?

По словам и.о. начальника Департамента предпринимательства, потребительского рынка и развития туризма Окружной администрации Кирилла Лазарева, в Якутске ведут деятельность 56 организаций общественного питания с признаками «лжекафе».

– Сейчас мы ведем работу по обновлению списка. В случае несогласия рекомендуем предпринимателям, организациям обратиться в Управу по месту нахождения и предоставить инвентаризационные и обосновывающие документы (технический паспорт, подготовленный органом технической инвентаризации, план с экспликацией). После вручения предпринимателям уведомлений-рекомендаций контрольно-надзорные мероприятия будут проводить сотрудники МВД.

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