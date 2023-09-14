В Якутске закрыли «наливайку», а она просто переехала в другое здание

Пивбар «У Бати» просто открылся в новом месте, буквально в нескольких шагах от старого. Фото: Якутия.Инфо

В Якутске с 1 сентября общепитам запрещено торговать алкоголем, если их площадь меньше 75 квадратных метров. Такая мера была принята для борьбы с лжекафе и «наливайками». Ожидалось, что в столице республики закроются более 60 баров и кафе, торгующих алкоголем. Но этого не произошло. Объясняем, почему.

Борьба с ветряными мельницами

В декабре 2022 года глава Якутска Евгений Григорьев, объявивший войну алкоточкам, рассказал, что более 50 магазинов и баров могут закрыться в столице республики после принятия поправок в закон о торговле алкоголем. Список таких «наливаек» можно посмотреть по ссылке.

1 сентября, как и ожидалось, заведения из списка и не подумали закрываться. Наша редакция получала многочисленные жалобы от горожан, которые указывали, что лжекафе продолжают прекрасно работать. Нам не удалось получить какого-либо внятного комментария от надзорных органов и Окружной администрации Якутска.

Хотя власти обещали организовывать рейдовые мероприятия с участием полиции, общественной палаты Якутска, департамента предпринимательства, сложилось такое ощущение, что исполнение закона было пущено на самотек.

11 сентября сопредседатель Народного фронта Якутии Дмитрий Паньков сообщил, что в пивбаре «У Бати» по проспекту Ленина демонтировано оборудование.

– Сегодня мы наконец-то увидели первые итоги — демонтировано оборудование в пивбаре «У Бати» по проспекту Ленина. Закон начал работать! Важно своевременно сигнализировать о нарушениях, вместе мы сможем больше, — заключил депутат Ил Тумэна.

«Батя» в новом здании

И трех дней не прошло, как пивбар «У Бати» просто открылся в новом месте, буквально в нескольких шагах от старого. Теперь его соседями стали букмекерская контора и Сахатеатр.

Как пишет «Якутия.Инфо», в освобожденном здании оборудование действительно демонтировано, но сотрудница посоветовала корреспонденту пройти по новому адресу заведения. Для клиентов даже оставили объявление на столе. Вот такой сервис.

Для клиентов даже оставили объявление на столе о новом адресе пивбара. Фото: Якутия.Инфо

Издание отмечает, что точную площадь нового здания «Бати» назвать сложно, но, очевидно, она больше, чем прежняя. Видимо, в новом здании запрет уже не работает – арендованное помещение явно превышает 70 «квадратов».

Площадь нового здания «Бати» явно больше, чем прежняя, поэтому она уже не нарушает закон. Фото: Якутия.Инфо

– Принятые руководством Якутии меры по борьбе с алкоголем носят формальный и больше популистский характер, так как введенные ограничительные меры не коснутся алкомаркетов и магазинов, которыми заполнен весь город. Вместо этого они затронут только объекты общепита, под которые подстроились так называемые «наливайки» и «лже-бары», где созданы условия для продажи алкоголя на вынос, а не для общепита и ресторана, пишет издание со ссылкой на сопредседателя ЯРО «Опора России» Александра Ариносова.

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