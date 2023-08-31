С 1 сентября в Якутске должны закрыться более 60 алкоточек

Одна из самых популярных «наливаек» в центр города — «У Бати», которая должна закрыться с 1 сентября. Фото: 2ГИС

В Якутске могут закрыться более 60 баров и кафе, торгующих алкоголем. Объясняем, почему.

Дело в том, что в Якутии с 1 сентября вступают в силу положения республиканского закона о дополнительных ограничениях для предприятий общепита, торгующих алкогольной продукцией. Теперь для того, чтобы продавать клиентам спиртное, нужно иметь минимальную площадь не менее 75 кв. метров.

Закон был принят 23 марта этого года Госсобранием Ил Тумэн и вступает в силу в первый учебный день. Предполагается, что новые правила в первую очередь ударят по «лжекафе» и «наливайкам», у которых небольшие помещения, но позволят работать нормальным заведениям.

Ранее мэрия уже запретила торговать спиртным 24 магазинам и 12 лжекафе с сентября 2022 года. Такое решение было связано с увеличением зоны социальных объектов, в которой нельзя продавать пиво и более крепкий алкоголь.

В декабре 2022 года глава Якутска Евгений Григорьев, объявивший войну алкоточкам, рассказал, что более 50 магазинов и баров могут закрыться в столице республики после принятия поправок в закон о торговле алкоголем. Список организаций он выложил в своем телеграм-канале.

Список заведений, которые должны закрыться с 1 сентября. Фото: t.me/EvgenyGrigorev

Список заведений, которые должны закрыться с 1 сентября. Фото: t.me/EvgenyGrigorev

Градоначальник уверен, что это позволит избавиться от так называемых «наливаек» и «лже-кафе», на которые регулярно жалуются горожане.

– По предварительным расчётам с этого порочного рынка уйдёт более 50 точек, торгующих алкоголем. И это не прихоть или давление на предпринимателей, это чаяния людей, жителей города, которые вынуждены терпеть соседство с таким проявлением, – считает он.

Естественно, что многие предприниматели и не подумают закрываться, а будут искать лазейки или продавать пиво и спиртное тайком. Для борьбы с такими нечистоплотными алкоторговцами будут организованы рейдовые мероприятия с участием полиции, общественной палаты Якутска, департамента предпринимательства.

«КП – Якутия» также будет собирать информацию по работе предприятий, которые должны закрыться. Просим наших читателей присылать нам сведения по работе общепитов, которые нарушают закон и продают алкоголь в наш телеграм-бот или ватсап.

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