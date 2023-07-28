Скандальный якутский блогер Сусанна Рожина стала тележурналистом в приморской колонии

Сусанна Рожина. Фото: скриншот видео

28 июля Общественное Телевидение Приморья выпустило сюжет о телестудии в женской колонии в селе Горном Приморского края.

Именно там отбывает срок скандально известная якутский блогер и журналист Сусанна Рожина. Напомним, ее в августе прошлого года приговорили к 4,5 годам колонии общего режима за вымогательство 50 миллионов рублей у директора агентства недвижимости РЦНиК Гульнары Уваровой.

В исправительном учреждении создали собственную телевизионную студию, в работе которой якутянка принимает активное участие. Раз в неделю заключенные журналисты показывают своим сокамерницам что-нибудь интересное: новости колонии, отчеты по мероприятиям, и собственноручно снятые фильмы.

Богатый опыт Сусанны Рожиной в журналистике, очевидно, не остался незамеченным.

«Очень много творческих девушек у нас здесь. Мы как раз участвовали в всероссийском конкурсе, сняли короткометражный фильм до 20 минут. Хронометраж у нас получился 15,5 минут. Мы его уже отправили на конкурс. У нас девушки очень талантливые. Результаты, скорее всего, в конце августа будут известны», — рассказала Рожина. Видео можно посмотреть здесь.

Кто такая Сусанна Рожина

Сусанне Рожиной 38 лет, замужем, есть дети. Она родилась 25 июля 1984 года в селе Булгунняхтах. Имеет три высших образования по направлениям: учитель истории, муниципальное и госуправление и реклама и PR.

Работала журналистом в ИА «ИТАР-ТАСС» и на телеканале НВК «Саха». Пару лет назад объявила себя независимым блогером, освещающим социальные проблемы на своей странице в инстаграме, ныне запрещенном в России.

Женщина нередко оказывалась в центре скандалов. К примеру, во время ночных рейдов с административной комиссией Якутска по барам, посетители которых были недовольны, что блогер снимает их на камеру.

В ноябре 2021 года главврач Хангаласской ЦРБ Нюргун Степанов подал иск о защите чести и достоинства за то, что Рожина опубликовала письмо сотрудников больницы, где его обвинили в «злоупотреблении алкоголем, прогулах работы и необдуманных указаний». Суд обязал блогера выплатить заявителю 15 тысяч рублей.

В конце 2021 года Рожина вошла в число обладателей гранта главы республики в размере один миллион рублей «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

9 февраля 2022 года в гостинице «Азимут» Рожину задержали сотрудники ФСБ во время передачи денег, которые она вымогала у директора агентства недвижимости РЦНиК Гульнары Уваровой.

Как выяснилось, блогер со своим подельником Ринат Абсалихов требовала 100 миллионов рублей у предпринимательницы, пообещав ей беспроблемное будущее и «крышевание» со стороны правоохранительных органов. В итоге женщины договорились о 50 миллионах рублей, которые вымогателям не суждено было увидеть.

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