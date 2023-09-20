Фигуранты дела об «антиковидных» взятках Кошелев и Тоскин предстанут перед судом

МВД опубликовало как задерживали одного из фигурантов, Юрия Кошелева. Фото: скриншот видео

В Якутский горсуд поступили дела двух фигурантов уголовного дела об «антиковидных» взятках – предпринимателя Юрия Кошелева и сотрудника Административной комиссии Якутска Дьулустана Тоскина.

Кошелев обвиняется в даче взятки по ч.3 ст. 291 УК РФ. Тоскину вменяется получение взятки по ч.5 ст. 290 УК РФ. Отметим, что дело еще одного фигуранта – Виктора Докалова в суд не поступало.

В чем их обвиняют?

По версии следствия, предприниматели Юрий Кошелев и Виктор Докалов заплатили сотруднику Административной комиссии Якутска Дьулустану Тоскину более 600 тысяч рублей за общее покровительство.

Чиновник не привлекал их заведения к административной ответственности за многочисленные нарушения, в том числе за систематическое нарушение антиковидных мер в их развлекательных заведениях.

Также он снабжал предпринимателей информацией о планируемых рейдовых мероприятиях в период пандемии. За это, кроме денег, он получал бесплатно услуги саун, гостиниц и баров. Все они были задержаны в ходе спецоперации 9 сентября 2022 года.

МВД опубликовало видео силового задержания Юрия Кошелева. Как прошло задержание остальных обвиняемых, неизвестно.

Расследованием уголовного дела занимались сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно с коллегами из ОЭБиПК МУ МВД России «Якутское».

Сначала всех подозреваемых поместили в изолятор временного содержания. Затем Тоскина и Докалова отправили в СИЗО, а Кошелева определили под домашний арест. 25 октября Тоскина отправили под домашний арест. Такое же решение 1 ноября суд вынес в отношении Докалова.

Подробнее, кто такие Юрий Кошелев, Виктор Докалов и Дьулустан Тоскин, читайте по ссылке.

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