Власти Якутска проведут большое совещание по борьбе с алкоточками и лжекафе

Закрытие алкоточек и лжекафе будет нашим первым шагом в борьбе с этой проблемой, заявил заммэра Владимир Аржаков. Фото: скриншот видео мэрии

Организациям, нарушающим положения закона республики, будут вручены предостережения о недопустимости нарушений действующего законодательства.

Об этом сообщил заммэра по вопросам торговли и предпринимательства Якутска Владимир Аржаков.

– Это решение было принято после тщательного анализа ситуации и обсуждения с экспертами. Алкоточки и лжекафе давно стали проблемой, которую мы не можем игнорировать. Они не только способствуют распространению алкогольной и наркотической зависимости, но и создают негативную атмосферу в нашем городе. Мы стремимся создать безопасное и здоровое пространство для жителей, особенно для детей и молодежи.

На сегодняшний день в Якутске более 200 организаций общественного питания реализуют розничную продажу алкогольной продукции и пиво, из них под ограничение подпадает около 60 организаций.

Окружной администрацией инициировано совещание с участием прокуратуры города, полиции, Минпреда, надзорных органов. Организациям нарушающие положения закона республики будут вручены предостережения о недопустимости нарушений действующего законодательства.

Закрытие алкоточек и лжекафе будет нашим первым шагом в борьбе с этой проблемой. Мы также будем работать надо предоставлением альтернативных мест, где люди будут проводить свободное время, наслаждаться культурными и спортивными мероприятиями. Мы будем поддерживать развитие кафе и ресторанов, которые способствуют здоровому образу жизни.

Я понимаю, что это решение может вызвать разные мнения и эмоции, однако, уверен, что мы должны приоритезировать здоровье и благополучие наших граждан. Призываю вас поддержать это решение и вместе работать надо созданием лучшего будущего для нашего города.

Напомним, что в Якутске с 1 сентября в рамках борьбы с лжекафе общепитам запрещено торговать алкоголем, если их площадь меньше 75 квадратных метров. Планировалось, что в столице республики закроются более 60 баров и кафе, торгующих алкоголем.

1 сентября, как и ожидалось, заведения из списка и не подумали закрываться. Хотя власти обещали организовывать рейдовые мероприятия с участием полиции, общественной палаты Якутска, департамента предпринимательства, сложилось такое ощущение, что исполнение закона было пущено на самотек.

11 сентября сопредседатель Народного фронта Якутии Дмитрий Паньков сообщил, что в пивбаре «У Бати» по проспекту Ленина демонтировано оборудование. Но трех дней не прошло, как пивбар «У Бати» просто открылся в новом месте, буквально в нескольких шагах от старого. Теперь его соседями стали букмекерская контора и Сахатеатр.

Как пишет «Якутия.Инфо», в прежнем здании оборудование действительно демонтировано, но сотрудница посоветовала корреспонденту пройти по новому адресу заведения. Для клиентов даже оставили объявление на столе. Точную площадь нового здания «Бати» назвать сложно, но, очевидно, что теперь пивбар не нарушает закон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Якутске закрыли «наливайку», а она просто переехала в другое здание (подробнее)

С 1 сентября в Якутске должны закрыться более 60 алкоточек (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.