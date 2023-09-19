«Из-под плиты торчал капюшон 7-летней девочки, она плакала и звала на помощь». В Якутске бетонная плита обрушилась на четырех детей

Плита упала на четверых детей, одну убила насмерть. Фото: прокуратура Якутии

19 сентября вечером в Якутске на группу играющих ребятишек обрушилась бетонная плита — погиб один ребенок, еще трое доставлены в больницу. Собрали все, что известно к данному времени.

Дети играли под бывшим лестничным пролетом

ЧП случилось во дворе дома №40/9 на Автодорожной улице. Самая старшая девятилетняя девочка погибла на месте. Пятилетний мальчик и две семилетние девочки госпитализированы в Перинатальный центр Национального центра медицины. Дети получили травмы различной степени тяжести, им оказывается помощь.

Дом по улице Автодорожная, где произошла трагедия. Фото: МЧС по Якутии

Еще до официальной информации стало известно, что обвалилась бетонная плита от старого самодельного крыльца бывшего магазина, который ранее был устроен в жилом доме. Позже в МЧС Якутии подтвердили, что дети играли под бывшим лестничным пролетом, который находился на стадии демонтажа.

Здесь ранее было крыльцо продуктового магазина, который не до конца демонтировали. Фото: МЧС по Якутии

На место выехали сотрудники прокуратуры и Следкома. В этот же вечер следователи СУ СК РФ по Якутии завели дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

На место происшествия сразу приехали сотрудники правоохранительных органов. Фото: прокуратура Якутии

«Окажем всю необходимую помощь»

В мэрии провели экстренное совещание. После чего заявили, что семье погибшей девочки будет оказана материальная помощь, а также необходимая помощь в организации похорон. Семьям пострадавших детей также будет оказана материальная и иная помощь. Глава Якутска Евгений Григорьев выразил свои соболезнования семье погибшей девочки.

Также дано поручение руководителям структурных подразделений мэрии управы Автодорожного округа оказывать полное содействие следственным органам: предоставить необходимые документы и пояснения по всем вопросам, касающимся ЧП.

«Девочка чудом осталась жива»

Корреспондент SakhaDay поговорил с жильцами дома, которые стали очевидцами происшествия.

По словам жительницы дома Нины, плита упала примерно около 19:30. На шум стали сбегаться другие дети и родители с детской площадки, которая находится в этом же дворе.

– Рядом с упавшей плитой стоял маленький мальчик, он был невредимый. Девочка примерно его возраста сказала, что у нее болит голова, выскочила шишка. Из-под плиты торчал капюшон 7-летней девочки, она плакала и звала на помощь. Мы вместе с другими взрослыми приподняли плиту и вытащили ее. Велели лежать на земле, так как не знали тяжесть повреждений. Она чудом осталась жива, так как ее тельце угодило в ямочку! Позже девочка рассказала, что у нее болят живот и таз.

Детская площадка находится совсем рядом. Фото: SakhaDay

Взрослые спросили у детей, может под плитой есть еще кто-то. Не сразу, но потом подростки припомнили, что с малышами играла еще девочка постарше. Еще до приезда МЧС и полиции соседи сообща приподняли плиту и увидели тело погибшей…

Другой житель из дома напротив, вышел, когда уже прибыли экстренные службы и полиция.

– Девочка лежала вся в крови. Страшное зрелище. Вокруг было много детей.

Так что же случилось? Почему старое крыльцо магазина до конца не демонтировали?

Как говорят жильцы, когда продуктовый магазин закрылся, то лестницу, ведущую в дом, демонтировали. Однако тяжелую бетонную плиту не смогли убрать со двора. Ее могла бы убрать тяжелая техника, например, кран-манипулятор, но он не мог проехать из-за построенной позже детской площадки – между ней и домом не оставалось достаточно места для проезда. Конечно, окончательный вывод предстоит сделать следствию.

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