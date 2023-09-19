В Якутске бетонная плита упала на четверых детей — погибла девочка

Бетонная плита обрушилась на четверых детей. Фото: МЧС Якутии

Во вторник, 19 сентября, в Якутске на детей обрушилась бетонная плита — погиб один ребенок, еще трое доставлены в больницу, сообщает пресс-служба МЧС по Якутии.

ЧП случилось во дворе дома №40/9 на Автодорожной улице.

Погибла девятилетняя девочка. Пятилетний мальчик и две семилетние девочки доставлены в Республиканскую больницу №1.

Обновление. По результатам первоначальных обследований установлено, что у всех троих детей – травмы различной степени тяжести, сообщает Минздрав Якутии.

Скорая медицинская помощь, оперативно прибывшая на место происшествия, госпитализировала троих пострадавших детей в Перинатальный центр Республиканской больницы №1 – Национального центра медицины.

В настоящее время врачи продолжают обследование детей. Пострадавшим несовершеннолетним оказывается весь перечень экстренной медицинской помощи. О состоянии детей будет сообщено дополнительно.

Дом, где произошла трагедия. Фото: МЧС Якутии

Согласно публикациям в соцсетях, обвалилось старое самодельное крыльцо бывшего магазина. В МЧС Якутии подтвердили, что дети играли под бывшим лестничным пролетом, который находился на стадии демонтажа.

Психологи оказывают помощь родственникам.

Дом семиэтажный, 2005 года постройки.

Фото дома от 17.07.2023. Правда, крыльца на нем не видно. Фото: телеграм-чат Автодорожного округа

На Goolgle Maps от июля 2013 года видна вывеска «Лира»

На месте трагедии работает более 10 человек личного состава и 2 единицы техники Якутского пожарно-спасательного гарнизона, Следком и прокуратура Якутска.

По факту гибели ребенка при падении бетонной конструкции в Якутске заведено уголовное дело. СУ СК РФ по Якутии завел дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время проводятся следственные действия.

Обновление на 23:50.

В Окружной администрации Якутска завершилось оперативное совещание по вопросам оказания помощи семьям детей, пострадавших в результате падения лестничного пролета. По итогам оперативного совещания и.о. главы города Георгий Гаврильев дал ряд поручений.

Семье погибшей девочки будет оказана материальная помощь, а также необходимая помощь в организации похорон. Семьям пострадавших детей также будет оказана материальная и иная помощь.

Также Георгий Гаврильев дал поручение руководителям структурных подразделений ОА г. Якутска, управы Автодорожного округа оказывать полное содействие следственным органам: предоставить необходимые документы и пояснения по всем вопросам, касающимся ЧП.

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