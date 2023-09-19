Стало известно о состоянии трех пострадавших, от падения бетонной плиты, детей

На детей обвалилось старое самодельное крыльцо бывшего магазина. Фото: прокуратура Якутии

По результатам первоначальных обследований установлено, что у всех троих детей – травмы различной степени тяжести, сообщает Минздрав Якутии.

Скорая медицинская помощь, оперативно прибывшая на место происшествия, госпитализировала троих пострадавших детей в Перинатальный центр Республиканской больницы №1 – Национального центра медицины.

В настоящее время врачи продолжают обследование детей. Пострадавшим несовершеннолетним оказывается весь перечень экстренной медицинской помощи. О состоянии детей будет сообщено дополнительно.

Во вторник, 19 сентября, в Якутске на детей обрушилась бетонная плита — погиб один ребенок, еще трое доставлены в больницу. ЧП случилось во дворе дома №40/9 на Автодорожной улице.

Погибла девятилетняя девочка. Пятилетний мальчик и две семилетние девочки госпитализированы.

Согласно публикациям в соцсетях, обвалилось старое самодельное крыльцо бывшего магазина. В МЧС Якутии подтвердили, что дети играли под бывшим лестничным пролетом, который находился на стадии демонтажа.

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