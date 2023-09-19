Мэрия Якутска окажет помощь семьям детей, пострадавших от падения бетонной плиты

Дом, где плита от лестничного проема упала на группу ребятишек. Фото: МЧС Якутии

В Окружной администрации Якутска завершилось оперативное совещание по вопросам оказания помощи семьям детей, пострадавших в результате падения лестничного пролета.

По итогам оперативного совещания и.о. главы города Георгий Гаврильев дал ряд поручений.

Семье погибшей девочки будет оказана материальная помощь, а также необходимая помощь в организации похорон. Семьям пострадавших детей также будет оказана материальная и иная помощь.

Также Георгий Гаврильев дал поручение руководителям структурных подразделений ОА г. Якутска, управы Автодорожного округа оказывать полное содействие следственным органам: предоставить необходимые документы и пояснения по всем вопросам, касающимся ЧП.

Глава Якутска также опубликовал свои соболезнования.

– Выражаю глубокое соболезнование родителям, родным и близким погибшей в результате ЧП девочки. Страшная трагедия для всех нас. Дал поручения оказать необходимую помощь семье в организации похорон и материальную помощь. Мы также окажем помощь семьям детей, пострадавших в результате ЧП. Сейчас все наши мысли и добрые пожелания направлены трем получившим травмы детям, за здоровье которых борются врачи НЦМ.

Во вторник, 19 сентября, в Якутске на детей обрушилась бетонная плита — погиб один ребенок, еще трое доставлены в больницу. ЧП случилось во дворе дома №40/9 на Автодорожной улице.

Погибла девятилетняя девочка. Пятилетний мальчик и две семилетние девочки госпитализированы в Перинатальный центр Национального центра медицины. Дети получили травмы различной степени тяжести, им оказывается помощь.

Согласно публикациям в соцсетях, обвалилось старое самодельное крыльцо бывшего магазина. В МЧС Якутии подтвердили, что дети играли под бывшим лестничным пролетом, который находился на стадии демонтажа. Заведено дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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