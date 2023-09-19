Заведено дело по факту гибели девочки от падения бетонной плиты в Якутске

Дело заведено по статье «причинение смерти по неосторожности». Фото: СУ СК РФ по Якутии

По факту гибели ребенка при падении бетонной конструкции в Якутске заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Якутии.

Дело заведено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.

Напомним, во вторник, 19 сентября, в Якутске на детей обрушилась бетонная плита — погиб один ребенок, еще трое доставлены в больницу. ЧП случилось во дворе дома №40/9 на Автодорожной улице.

Погибла девятилетняя девочка. Пятилетний мальчик и две семилетние девочки госпитализированы в Перинатальный центр Национального центра медицины. Дети получили травмы различной степени тяжести, им оказывается помощь.

Согласно публикациям в соцсетях, обвалилось старое самодельное крыльцо бывшего магазина. В МЧС Якутии подтвердили, что дети играли под бывшим лестничным пролетом, который находился на стадии демонтажа.

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