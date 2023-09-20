«Девочку достали только через 30 минут». Очевидцы падения бетонной плиты на детей в Якутске рассказали о подробностях трагедии

Место трагедии огорожено лентами. Фото: KP.RU

19 сентября Якутск потрясла страшная трагедия — девятилетняя девочка погибла под упавшей бетонной плитой у дома на улице Автодорожной, еще трое малышей получили различные травмы.

Корреспондент «КП-Якутия» на следующий день съездил на место происшествия и пообщался с очевидцами — детьми и подростками, которые также играли рядом в момент инцидента. Видео можно посмотреть на нашем телеграм-канале по ссылке.

Место трагедии — это пролеты лестницы к магазину «Лира», который когда-то располагался в этом доме. Когда магазин закрылся, саму лестницу (точнее, ее ступеньки) демонтировали, но площадки пролетов остались стоять на месте. По всей видимости, они были слишком тяжелы для того, чтобы вывезти их обычной машиной, а грузовая машина типа крана манипулятора здесь не проедет из-за теплотрассы, перекрывающей дорогу сверху.

Манипулятор не сможет проехать сюда из-за низко расположенной теплотрассы. Фото: KP.RU

Потенциально опасный объект так и остался стоять в нескольких метрах от детской площадки, и неудивительно, что дети облюбовали его для своих игр. Кто в детстве не любил лазать?

В вечер трагедии, которая произошла около половины восьмого, здесь играли пятеро ребятишек, рассказали корреспонденту «КП-Якутия» местные подростки.

«Детишки играли рядом с плитой, залезали на нее. А она была неустойчива и сильно раскачивалась. Когда плита упала, под ней осталось трое детей, а двое от испуга убежали. Когда детей начали доставать, то сперва нашли только двоих. И потом только увидели третью, она была уже мертва», — говорят они.

Еще один мальчик говорит, что находился с другом на площадке, когда услышал, как с грохотом упала плита.

«Мы подбежали и стали помогать вытаскивать. Вытащили двоих с краю. А третья была совсем под плитой. Побежали звать на помощь. Попросили двух мужчин и все вместе подняли плиту и вытащили девочку. Она здесь лежала», — показывает он на место с запекшейся кровью. По его словам, под плитой еще много крови.

«Третью девочку достали только через 30 минут, она уже умерла», — говорит еще один подросток.

Ребята говорят, что плита шаталась уже давно, но малышей это не останавливало, трое детей залезли на плиту, прыгали, ходили по ней и залезали под нее.

Сейчас место трагедии оцеплено лентой. Дети кладут туда конфеты — в память о погибшей подруге...

Дети положили конфеты в память о подруге. Фото: KP.RU

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