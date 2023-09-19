Обвиняемый в убийстве 20-летнего парня в клубе Мирного, предстанет перед судом

Петра Акимова задержали 6 июня, а потом отправили в СИЗО. Фото: скриншот видео СК

Прокуратура Мирного направила в суд уголовное дело об убийстве 20-летнего молодого человека на пороге клуба «Малибу». Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры и СУ СК РФ по Якутии.

Ранее судимый уроженец Верхневилюйского района, 37-летний Петр Акимов обвиняется в убийстве человека (ч.1 ст.105 УК РФ). Его 25-летний знакомый обвиняется в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления (ч.2 ст. 316 УК РФ).

Напомним, убийство произошло в ночь на воскресенье, 4 июня в клубе «Малибу» в городе Мирный. Между двумя мужчинами — 37-летним ранее судимым Петром Акимовым и 20-летним Александром произошел конфликт.

Взбешенный Акимов попросил своего знакомого отвезти его домой. Там он вооружился гладкоствольным ружьем 12 калибра и, несмотря на уговоры хозяина машины остаться дома, потребовал отвезти его к заведению, где в присутствии свидетелей выстрелил в живот потерпевшего. Произошедшее сняла камера видеонаблюдения.

Пострадавший парень умер на месте от полученных ранений. Акимов скрылся с места происшествия на машине знакомого. Его объявили в розыск. Ранним утром 6 июня мужчину нашли сотрудники полиции в местности «Кыстыыр», что 2 километрах от села Таас Юрях. Он прятался в кузове разбитого автомобиля. По-видимому, сопротивления он не оказал, во всяком случае об этом нигде не сообщалось.

Сам обвиняемый объяснил, что застрелил человека из-за ссоры и «нелицеприятных высказываний со стороны потерпевшего в его адрес».

– Они хотели толпой на меня накинуться. Из-за этого непонятки. Хотел напугать и застрелил его. Потом вот убежали. Скрывался в Таас Юряхе.

8 июня по ходатайству следователя СК в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Перед судом также предстанет его знакомый, который вывез Акимова на машине. А потом в качестве свидетеля лгал на допросе, сообщая неверную информацию о местонахождении опасного преступника.

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