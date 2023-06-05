Два выстрела в упор. В Якутии застрелили посетителя клуба, подозреваемые в розыске

Фото: скриншот видео из соцсетей

3 июня в городе Мирный произошла разборка между посетителями клуба «Малибу». Пока неизвестно, что стало причиной конфликта. Но один из его участников, ранее судимый за убийство Петр А. достал гладкоствольное ружье 12 калибра и дважды выстрелил в упор в молодого парня 2002 г.р.

После чего он скрылся с вероятным подельником Петром Н. Пострадавшего парня не удалось спасти, он погиб на месте от полученных ранений.

На подозреваемых разослали ориентировку. Подозреваемые могут ездить на белом «Toyota Pronard» госномер 989. Предположительно они поехали на машине в сторону Ленска. Водителей предупреждают, что они могут попытаться скрыться на чужой машине, поэтому ни в коем случае их не брать в попутчики.

Позже появилась неподтвержденная информация, что одного из нападавших уже задержали на переправе в Ленске. Впрочем, правоохранительные органы пока воздерживаются от комментариев. Скорее всего, информация будет опубликована после задержания обоих подозреваемых.

По данным прокуратуры Якутии, заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «убийство».

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