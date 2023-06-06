«Двое могли скрутить убийцу». Стали известны подробности убийства 20-летнего посетителя клуба в Мирном

Погибший Александр и подозреваемый в его убийстве Петр Акимов. Фото: Sakhaday/СУ СК РФ по Якутии

20-летний парень, отдыхавший в ночь на 4 июня в клубе «Малибу», был застрелен своим знакомым, сообщает издание SakhaDay.

По словам очевидцев, погибший Александр, убийца Петр Акимов и соучастники отдыхали в одной компании. Конфликт между ними начался еще в баре, а заведение закрылось в 5-6 часов утра.

Взбешенный Петр успел сбегать за двустволкой 12-го калибра и выстрелил Александру в живот два раза. На видео видно, что рядом с убийцем стоят двое мужчин — один в черном, другой в белом, но оба ничего не предприняли, а один из них и вовсе скрылся вместе со стрелявшим. Парень в белом после выстрелов подбежал к жертве, Александр умер у него на руках.

Как рассказал хороший знакомый Александра, парень в одежде черного цвета и капюшоне является родственником убийцы и одновременно близким другом погибшего.

«Он был близким другом Саши. Я, конечно, не могу утверждать, не зная подробностей, но будь я на его месте, никогда не позволил бы случиться этому. Эти двое могли скрутить убийцу, отобрать ружье», — говорит мужчина.

Заведено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), но подозреваемый — 37-летний Петр Акимов — до сих пор находится в бегах. Мужчина был ранее судим за убийство, подделку документов и сбыт наркотиков. Лиц, располагающих любой информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить об этом по телефонам: 8(41136) 47210, 112, 02.

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