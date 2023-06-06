«Прятался в кузове разбитого автомобиля». В Якутии задержан подозреваемый в убийстве 20-летнего посетителя клуба

Фото: СУ СК РФ по Якутии

6 июня МВД и СУ СК РФ по Якутии объявили о задержании особо опасного рецидивиста Петра Акимова, который в ночь на 4 июня в городе Мирном застрелил из ружья 20-летнего молодого человека.

Напомним, в ночь на воскресенье, 4 июня, между Акимовым и 20-летним Александром, которые отдыхали в одной компании в клубе «Малибу» в городе Мирный, произошел конфликт.

Взбешенный Акимов попросил своего знакомого отвезти его домой. Там он вооружился гладкоствольным ружьем 12 калибра и, несмотря на уговоры хозяина машины остаться дома, потребовал отвезти его к заведению, где в присутствии свидетелей выстрелил в живот потерпевшего. Произошедшее сняла камера видеонаблюдения.

Пострадавший парень умер на месте от полученных ранений. Акимов скрылся с места происшествия на машине знакомого. Его объявили в розыск.

На поиск машины и задержание были ориентированы все службы полиции и введен план «Перехват». В тот же день был установлен водитель разыскиваемого транспорта. Некоторое время ходили слухи, что он был задержан то на переправе, то в Ленске. Но органы опровергали эту информацию.

Подозреваемого в убийстве сотрудники полиции нашли ранним утром 6 июня в местности «Кыстыыр», что 2 километрах от села Таас Юрях. Он прятался в кузове разбитого автомобиля. По видимому, сопротивления он не оказал, по всяком случае об этом нигде не сообщалось.

— Ранее судим? — спрашивает полицейский у задержанного, лежащего на земле.

— Да.

— Какая статья?

— 111-я, четвертая. (ч.4 ст.111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего — прим.ред.)

— За что тебя задержали сотрудники полиции?

— Человека убил, с ружья застрелил, — отвечает подозреваемый.

Фото: пресс-служба МВД Якутии

«В ночь с субботы на воскресенье я человека застрелил. У нас ссора получилась в клубе. Они хотели толпой на меня накинуться. Из-за этого непонятки. Хотел напугать и застрелил его. Потом вот убежали. Скрывался в Таас Юряхе», — признался задержанный.

Полицейские передали его в Мирнинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Якутии. Заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ.

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