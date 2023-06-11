«Он был смелый и гордый». Родные рассказали о погибшем в баре «Малибу» в Якутии парне

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20-летний Александр погиб 4 июня в баре «Малибу» города Мирного. Его застрелил в упор из ружья 12 калибра ранее судимый 37-летний Петр Акимов. Причиной убийства стала ссора.

Все произошло на глазах двух свидетелей, один из которых — друг погибшего и брат убийцы. Выстрелы засняла камера наружного наблюдения.

После убийства преступник вместе с братом пустился в бега. Убийцу нашли утром 6 июня в кузове разбитого автомобиля в местности Кыстыр, в двух километрах от села Тас-Юрях. На него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Издание «Якутск Вечерний» связалось с родной тетей погибшего парня Анной Л.

Шебутной мальчишка

Фото: «Якутск Вечерний»

Женщина корит себя, что не смогла выехать на похороны племянника. Она находится в Новосибирске. Свободных билетов на самолет не оказалось.

Анна не может понять, почему свидетель убийства не заступился за друга. Видимо, не смог ослушаться старшего брата?

«В ту ночь они повздорили в клубе. Саша у нас самый смелый и гордый, — говорит она. — Все его друзья уже уехали, а он остался. Потому что убийца ему сказал: «Если не боишься, жди, я приеду с оружием». Саша и ждал. Потому что пообещал, хотя друзья уговаривали его уехать. Ну Акимов вернулся и застрелил. Ему в алкогольном опьянении было все равно! Он ведь раньше был судим и за убийство, и за мошенничество, и за наркотики. В Верхневилюйске он был в своем наслеге смотрящим. Конечно, младший брат его боялся в неадекватном состоянии».

После школы Александр не пошел учиться. Работал в разных местах. Чем-то занимался с друзьями, но чем именно — женщина не знает. У него есть младшая сестра. Отец умер рано.

«Их воспитывала одна мама, моя родная сестра. Раньше, когда Саша был маленький, мы с сестрой снимали квартиру в Мирном. Я его воспитывала, потому что сестра вечно была на работе. Шебутной был мальчишка, но всегда добрый. Еще Саша очень любил двух своих бабушек, мою маму и со стороны отца. И они в нем души не чаяли. Очень храбрый был мальчишка. За что в итоге и поплатился», — плачет Анна.

Обвиняемый в убийстве Александра Петр Акимов родился 15 мая 1986 года в селе Далыр Верхневилюйского района ЯАССР. Ранее был судим по ч. 4 ст.111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

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