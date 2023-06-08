В Якутии мужчину, подозреваемого в убийстве 20-летнего посетителя клуба, заключили под стражу

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8 июня по ходатайству следователя СК в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве жителя города Мирного, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Якутии.

Напомним, убийство произошло в ночь на воскресенье, 4 июня в клубе «Малибу» в городе Мирный. Между двумя мужчинами — 37-летним ранее судимым Петром Акимовым и 20-летним Александром произошел конфликт.

Взбешенный Акимов попросил своего знакомого отвезти его домой. Там он вооружился гладкоствольным ружьем 12 калибра и, несмотря на уговоры хозяина машины остаться дома, потребовал отвезти его к заведению, где в присутствии свидетелей выстрелил в живот потерпевшего. Произошедшее сняла камера видеонаблюдения.

Пострадавший парень умер на месте от полученных ранений. Акимов скрылся с места происшествия на машине знакомого. Его объявили в розыск. Ранним утром 6 июня мужчину нашли сотрудники полиции в местности «Кыстыыр», что 2 километрах от села Таас Юрях. Он прятался в кузове разбитого автомобиля.

Заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ. Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия.

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