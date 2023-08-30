Мужчину, избившего пса молотком в якутском поселке Мохсоголлох, приговорили к трем годам лишения свободы условно

Избитый мужчиной пес вскоре скончался. Фото: предоставлено волонтерами

40-летний житель поселка Мохсоголлох Хангаласского района осужден за жестокое обращение с животным, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Напомним, нашумевшая история произошла вечером 18 мая этого года. Мужчина напал на бездомного пса с молотком и несколько раз ударил его. Видео нападения можно посмотреть по ссылке (внимание, кадры не для слабонервных).

Избитого пса через два дня нашли зооволонтеры и перевезли его на лечение в Якутск. Молодой пес возрастом 7-8 месяцев получил черепно-мозговую травму и переломы челюсти. Собаку назвали Ханом, в честь Хангаласского района.

Зоозащитница Злата Сычева взялась за его лечение и, казалось, пес идет на поправку, но позже ему стало хуже, и Хан скончался от коронавируса и энтерита. По всей видимости, он уже был болен, когда приехал из Мохсоголлоха, а полученные травмы все усугубили.

На мужчину, избившего пса, в июле завели уголовное дело о жестоком обращении с животным. В свою защиту тот заявил, что пес напал на его малолетнюю дочь. И в присутствии других детей мужчина нанес животному не менее шести ударов молотком.

Суд приговорил подсудимого к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Приговор суда не вступил в законную силу.

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