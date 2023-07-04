На мужчину, избившего молотком пса в якутском поселка Мохсоголлох, завели уголовное дело

Фото: Злата СЫЧЕВА

Прокуратура Хангаласского района Якутии направила в суд уголовное дело о жестоком обращении с животным, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее судимый житель поселка Мохсоголлох обвиняется в жестоком обращении с животным, причинения ему боли и страданий, повлекшем его увечье и совершенном в присутствии малолетнего.

Напомним, шокирующее видео распространилось в мае этого года. Агрессивный мужчина избил молодого пса молотком, собаке еле удалось вырваться от своего мучителя.

Видеозапись вызвала большой общественный резонанс, и зоозащитники решили во чтобы то ни стало спасти собаку. Волонтерам удалось поймать покалеченного пса и отправить его на лечение в Якутск, зоозащитнице Злате Сычевой.

Состояние молодого пса было плачевным: ветеринары диагностировали ему множественные травмы нижней и верхней челюстей, колотые и резаные раны, а также закрытую черепно-мозговую травму. Были выбиты зубы и сломана верхняя челюсть.

Пес, которого назвали Ханом, сперва вроде шел на поправку, но через четыре дня скончался. В клинике у пса выявили коронавирус и энтерит. По всей видимости, он уже был болен, когда приехал из Мохсоголлоха. А все эти травмы все усугубили.

Сам избивший пса мужчина заявил, что пес напал на его дочь. В присутствии детей он нанес животному не менее 6 ударов, используя в качестве оружия предмет и причинив множественные повреждения.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу.

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