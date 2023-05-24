Избивший собаку молотком якутянин сделал это после нападения пса на маленькую дочь

Фото: Злата Сычева

Мужчина, который забил молотком до смерти собаку, рассказал правоохранителям о мотивах поступка. Напомним, еще на прошлой неделе в сети появилось видео, как сельчанин жестоко избивает восьмимесячного пса. Волонтеры увезли животное в клинику, но сегодня Хан, так зовут собаку, скончался на руках у ветеринаров - он шел на поправку, но травмы усугубили коронавирус и энтерит.

В МВД после публикации видео организовали проверку и допросили 40-летнего мужчину. Он заявил полицейским, что увидел, как Хан напал на его пятилетнюю дочь. Рассказ сельчанина не стыкуется со словами волонтеров о дружелюбии и доверии Хана к людям, однако его слова подтверждает выписка из травмпункта.

«В медицинском учреждении у девочки диагностированы укушенные раны в лицевой области, ссадины и гематомы. Материалы проверки будут переданы в орган дознания для принятия решения», – сообщили в МВД.

Жители поселка Мохсоголлох, где разыгралась трагедия, рассказали, что мужчина якобы раньше за что-то сидел в колонии. Хан ему не принадлежал: как рассказали зоозащитники, пса на самом деле раньше звали Кенай, и он жил в селе Ой. По какой-то причине хозяева избавились от питомца, хотя даже занимались с ним тренировками – собака знала базовые команды.

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