«Через неделю поедет в новую семью». Зоозащитница рассказала о состоянии пса, которого молотком избил изверг в Якутии

Фото: Злата СЫЧЕВА

Избитый мужчиной с молотком пес медленно, но верно идет на поправку, рассказала «КП-Якутии» зоозащитница Злата Сычева.

Напомним, вопиющий случай произошел вечером 18 мая в поселке Мохсоголлох Хангаласского района. Агрессивный мужчина избил молодого пса молотком, собаке еле удалось вырваться от своего мучителя.

Видеозапись вызвала большой общественный резонанс, и зоозащитники решили во чтобы то ни стало спасти собаку. Волонтерам удалось поймать покалеченного пса и отправить его на лечение в Якутск, зоозащитнице Злате Сычевой.

По ее словам, состояние молодого пса было плачевным: ветеринары диагностировали ему множественные травмы нижней и верхней челюстей, колотые и резаные раны, а также закрытую черепно-мозговую травму. Были выбиты зубы и сломана верхняя челюсть. Видео можно посмотреть по ссылке.

«Сейчас ему стало чуть получше, мы его активно лечим, колем уколы. Но Хан (так назвали пса волонтеры в честь Хангаласского района) не может есть твердую пищу, так как сломана челюсть. Она неоперабельна, так как сломалась горизонтально, надо ждать, пока заживет сама», — отметила Сычева.

Поэтому пса сейчас кормят только жидким кормом и пюре. По словам зоозащитницы, Хану примерно 7-10 месяцев, он очень ласковый и игривый пес, несмотря на пережитое насилие.

Фото: Злата СЫЧЕВА

«Узнав про случившееся, сразу несколько семей изъявили желание забрать Хана себе, в том числе и несколько семей из Мохсоголлоха. Но туда мы обратно собаку не отправим, поскольку говорят, что мужчина, избивший Хана, грозится довершить начатое», — подчеркнула Злата Сычева.

Поэтому собаку, скорее всего, отдадут семье из Якутска.

«Эта семья была в ветеринарной клинике со своей собакой в тот момент, когда мы привезли туда избитого Хана. Когда они узнали про его нелегкую судьбу, то решили взять Хана себе», — говорит зоозащитница.

Хан переедет к новой любящей семье где-то через неделю, а пока Злата и ее помощники помогают выздороветь ему как можно скорее. Как чувствует себя пес сейчас, можно посмотреть на видео.

Что касается мужчины, избившего пса, то в его отношении полицией начата проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством. Также предстоит выяснить, кому раньше принадлежал Хан и почему он оказался на улице.

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