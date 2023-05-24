Избитый молотком пес из якутского поселка Мохсоголлох умер через четыре дня

Фото: Злата Сычева

Избитый жителем поселка Мохсоголлох пес, названный Хан в честь Хангаласского района, скончался — в 8 часов вечера 23 мая у него остановилось сердце.

Напомним, 19 мая в сети распространилось видео, где некий мужчина — как сообщают его односельчане, бывший зек — избивает молотком собаку. Волонтеры поймали пса и привезли его в Якутск зоозащитнице Злате Сычевой.

Здесь ветеринары диагностировали у него множественные травмы нижней и верхней челюстей, колотые и резаные раны, а также закрытую черепно-мозговую травму, у него были выбиты зубы и сломана верхняя челюсть.

Несмотря на жестокое избиение пес, по сути еще щенок (оказалось, ему всего восемь месяцев), не потерял доверия к людям и своей жизнерадостности. Казалось, он быстро забыл о случившемся. Вроде пошел на поправку. Нашлись даже несколько семей, изъявивших желание забрать Хана себе.

Но через три дня Злата заметила ухудшение его состояния: он уже не встречал ее радостно на пороге, не лез целоваться, был подавлен и еле вилял хвостом, его рвало (для читателей Дзена видео — здесь). А на следующий день у него случился кровавый понос.

В клинике у Хана выявили коронавирус и энтерит. По всей видимости, он уже был болен, когда приехал из Мохсоголлоха. А все эти травмы все усугубили.

Также стали известны некоторые подробности прошлой жизни Хана. Как пишет одна из подписчиц Златы, настоящее имя щенка — Кенай. Он жил в селе Ой, тоже Хангаласского района. Недавно только его там видели. Потом хозяева его кому-то отдали, и он оказался в Мохсоголлохе, в 26 км от дома.

Хан знал некоторые базовые команды — сидеть, лежать, лапу. Видимо, когда-то кто-то с ним занимался.

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