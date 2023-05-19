«Запугал свидетелей». Якутяне обсуждают шокирующее видео, где мужчина избивает собаку молотком

Фото: предоставлено волонтерами

В сети распространился ролик с душераздирающими кадрами, где мужчина бьет пса молотком. Бедный пес скулит от боли и убегает прочь. Сообщалось, что изверг применил топор. Свидетели, которые наблюдали за этим, ругают мужчину, а он огрызается.

«КП – Якутия» узнала подробности. Инцидент случился вечером 18 мая в поселке Мохсоголлох Хангаласского района. Бил изверг не топором, а молотком, но собака, конечно, все равно сильно пострадала.

В комментариях в основном осуждают мужчину, хотя некоторые считают, что возможно, пес был агрессивный и получил за дело.

ОСТОРОЖНО! Видео 18+, содержит шокирующие кадры, рекомендуем воздержаться от просмотра беременным и слабонервным.

«Выдумали, что собака накинулась на ребенка»

Мы связались с известной зоозащитницей Златой Сычевой, которая принимает активное участие в судьбе раненой собаки.

– Это щенок 7-8 месяцев. Принадлежит парню, который уехал на СВО. Он игривый, совсем не агрессивный, тянется к детям. А избивший его мужчина – бывший заключенный. У него есть ребенок 4-х лет, который один гуляет по улице. Возможно, щенок просто хотел поиграть с ребенком, а тот испугался и пожаловался отцу. Сейчас этот зек распространяет информацию, что якобы пес напал на ребенка, но это неправда. Просто так он хочет уйти от ответственности. Он даже свидетелей всех запугал, чтобы не давали показаний, – говорит она.

Сейчас Злата ждет, чтобы раненого пса отправили ей в Якутск (Мохсоголлох находится в 94 километрах).

«Ранее он уже забил молотком свою собаку»

Зооволонтер Юлия из Мохсоголлоха рассказала нам, что они долго искали пса, после такого избиения, он прятался. Нашли его только сегодня, 20 мая, он лежал и не двигался.

– У него черепно-мозговая травма, пробита голова и еще что-то с челюстью. Пьет воду, а есть не может. Сейчас его готовим к отправке. Пес напуган и не дает к себе прикасаться. Но совершенно неагрессивный, не рычит, не огрызается.

Юлия говорит, что у бывшего сидельца дурная репутация. Он в прошлом году уже забил свою собаку также молотком, когда она ощенилась. Волонтеры смогли спасти собаку, отправив ее в Якутск, где ей сделали операцию. Пришлось ставить пластину, голова была сильно изуродована.

Она сегодня подала заявление в полицию за жестокое обращение с животным.

В пресс-службе МВД по Якутии сообщили, что по факту распространения видеозаписи, полицией инициировано проведение проверки. По её результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

Помогите спасти собаку

Избитого пса готовят к отправке в Якутск, ему нашли передержку на время операции. Но ему нужен настоящий дом и хороший хозяин, который не даст его в обиду.

Если вы хотите помочь собаке, то свяжитесь. Пожалуйста со Златой Сычевой по телефону: +7 924 568-38-38. А также можете писать ей в телеграм-канал.

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