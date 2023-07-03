ЧОПовцы, обвиненные в гибели подполковника полиции в Якутске, оправданы

Фото: скрин камеры видеонаблюдения

Как сообщил «КП - Якутия», адвокат Дмитрий Баишев, сегодня, 3 июля, коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт Александру Бобылеву и Николаю Саввину.

– На основании этого вердикта судья вынесет оправдательный приговор моим подзащитным. Это, конечно, только суд первой инстанции. Но Верховный суд Якутии не может его изменить, а может только отменить и направить на новое рассмотрение, если найдет процессуальные нарушения.

Напомним, что 12 ноября 2022 года 37-летний подполковник Гаврил Каприн начал скандалить в центре паровых коктейлей «МосКальян». На вызов приехали два сотрудника ЧОП «Алекс» — 70-летний Александр Бобылев и 58-летний Николай Саввин.

Они не смогли найти общий язык с выпившим высокопоставленным полицейским. На опубликованном видео они повалили его на пол и удерживали, пытаясь надеть наручники. К моменту прибытия наряда, оказалось, что мужчина мертв.

Было заведено уголовное дело. ЧОПовцев на следующий день после трагедии отправили в СИЗО и выпустили только 2 марта 2023 года.

Подробнее об этом деле можно читать по ссылке.

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