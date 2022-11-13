Повалили на пол и скрутили. В кальянной Якутска погиб подполковник полиции

Фото: скриншот ТГК 112

В ночь на 13 ноября в кальянной «МосКальян» в Якутске произошел конфликт, в котором погиб подполковник городской полиции. Рассказываем, что известно на данный момент.

Сразу отметим, что пресс-службы правоохранительных органов отказались от официальных комментариев в связи требованием следователей. Поэтому все ниженаписанное является только предварительной неподтвержденной информацией от СМИ и разных источников.

12 ноября замначальника уголовного розыска ОМВД «Якутское», подполковник Гаврил Каприн отмечал свой 39-й день рождения в центре паровых коктейлей «МосКальян». Заведение находится по адресу: Аммосова, 6/2 и это самый центр города.

По данным телеграм-канала 112, выпивший полицейский начал скандалить с другими посетителями. Несмотря на то, что инцидент удалось замять, сотрудники заведения нажали тревожную кнопку.

Приехавшие на вызов сотрудники ЧОП «Алекс» Александр Бобылёв и Николай Саввин не смогли найти общий язык с выпившим высокопоставленным полицейским. На опубликованном видео они повалили его на пол и удерживали, пытаясь надеть наручники. Казалось бы, все в рамках закона, однако, к моменту прибытия наряда, оказалось, что мужчина мертв.

Как утверждает издание «Якутск Вечерний», двое сотрудников ЧОП брызнули полицейскому баллончиком в лицо и 20 минут держали его на полу. Оба задержаны, их допрашивают. Завтра будет рассматриваться мера пресечения.

Делом сейчас занимается Следственный комитет. Им предстоит установить точную причину смерти полицейского. В пресс-службе отказались от комментариев в интересах следствия.

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